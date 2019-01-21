Лучич — о диетах: не уверен, что через 10 лет в НХЛ будут игроки весом 100 кг

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич рассказал о своём опыте использования диеты.



«Я работал все лето, но дошёл только до 104 килограммов. А игровой вес у меня 105. Всё лето я сидел на диете, занимался, но не хотел слабеть, не хотел терять мощь. Она необходима для моей манеры игры. В этом году мне удалось выйти на 103 килограмма, 103,5, но я почувствовал слабость. У меня почти наступило обезвоживание и истощение. Надо найти баланс, который подходит именно вам.



Надо успевать играть в давление и первым отрабатывать назад. Лишний вес мешает. Будут ли через пять или десять лет в НХЛ игроки ростом под два метра и весом в 100 килограммов? У меня нет ответа на этот вопрос», — цитирует Лучича официальный сайт НХЛ.