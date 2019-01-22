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«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва – 2 очка, у Тарасенко — 1

«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва – 2 очка, у Тарасенко — 1
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

К 19-й минуте «блюзмены» забросили две шайбы – отличились Маккензи Макикерн и Оскар Сундквист. Ещё до перерыва Тайлер Тоффоли сократил равновесие. Во втором периоде «короли» вышли вперёд благодаря точным броскам Дрю Даути и Анже Копитара. В третьем игровом отрезке Райан О’Райлли сравнял счёт, затем у хозяев отличился Пол Ладю.

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 15.15 на льду (5.11 – в большинстве).

В активе Ивана Барбашёва две результативные передачи, «+1» и 2 блок-шота за 13.58 (1.57 – в меньшинстве). На счету Владимира Тарасенко голевой пас и 2 броска за 19.25 (2.26 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4:3
1:2, 2:0, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Макикерн (Данн, Барбашев) – 10:31 (5x5), 0:2 – Сундквист (Барбашев, Пьетранджело) – 18:49 (5x5), 1:2 – Тоффоли (Лайпсик) – 19:03 (5x5), 2:2 – Даути (Копитар, Картер) – 27:15 (5x4), 3:2 – Копитар (Браун) – 38:15 (5x5), 3:3 – О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) – 46:00 (5x4), 4:3 – Ладю (Лайпсик, Тоффоли) – 49:53 (5x5)
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