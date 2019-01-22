«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва – 2 очка, у Тарасенко — 1

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

К 19-й минуте «блюзмены» забросили две шайбы – отличились Маккензи Макикерн и Оскар Сундквист. Ещё до перерыва Тайлер Тоффоли сократил равновесие. Во втором периоде «короли» вышли вперёд благодаря точным броскам Дрю Даути и Анже Копитара. В третьем игровом отрезке Райан О’Райлли сравнял счёт, затем у хозяев отличился Пол Ладю.

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 15.15 на льду (5.11 – в большинстве).

В активе Ивана Барбашёва две результативные передачи, «+1» и 2 блок-шота за 13.58 (1.57 – в меньшинстве). На счету Владимира Тарасенко голевой пас и 2 броска за 19.25 (2.26 – в большинстве).