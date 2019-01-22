Макдэвид: если у нас есть игроки, которые не верят в команду, они должны уйти

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, команда которого не попадает в кубковую восьмёрку, сделал заявление для прессы.



«Мы не собираемся у всех выигрывать со счётом 6:5, это не работает. Мы — команда, которая должна найти способ выигрывать со счётом 2:1, 3:2. В каждом матче мы можем забить два или три гола и нам необходимо найти возможность оставить свои ворота в неприкосновенности. Переигрывать кого-то за явным преимуществом мы не собираемся.



Есть ли в команде люди, которые не верят, что у «Эдмонтона» хороший состав? Если такие парни есть, они должны покинуть нашу раздевалку. Если ты не веришь в своих одноклубников, то должен уйти», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.



В нынешнем сезоне на счету Макдэвида 72 (29+43) очка в 48 матчах. «Нефтяники» занимают шестое место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от зоны плей-офф.

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