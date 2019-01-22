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Итоги дня НХЛ для россиян: 40 очков Дадонова, рекорд Барбашёва, драка Задорова

Итоги дня НХЛ для россиян: 40 очков Дадонова, рекорд Барбашёва, драка Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие шесть представителей России.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв набрал 2 (0+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4) и был признан его третьей звездой. Он обновил личный рекорд по результативности за сезон. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Это позволило российскому нападающему достигнуть отметки 40 (18+22) очков в 48 матчах сезона. На счету защитника Никиты Задорова показатель полезности «-2», 7 минут штрафа, один бросок в створ и 2 силовых приёма за 16 минут и 56 секунд, проведённых на льду. 5 штрафных минут россиянин получил за драку с Остином Уотсоном.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»23 из 2688,51:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+2+1000244%13.58
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100211-19.25
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-10300100%15.15
Дадонов (н)«Флорида»0+2+20000-16.38
Задоров (з)«Колорадо»0+0-27120-16.56
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