Итоги дня НХЛ для россиян: 40 очков Дадонова, рекорд Барбашёва, драка Задорова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие шесть представителей России.
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв набрал 2 (0+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4) и был признан его третьей звездой. Он обновил личный рекорд по результативности за сезон. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2). Это позволило российскому нападающему достигнуть отметки 40 (18+22) очков в 48 матчах сезона. На счету защитника Никиты Задорова показатель полезности «-2», 7 минут штрафа, один бросок в створ и 2 силовых приёма за 16 минут и 56 секунд, проведённых на льду. 5 штрафных минут россиянин получил за драку с Остином Уотсоном.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|23 из 26
|88,5
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|+1
|0
|0
|0
|2
|44%
|13.58
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|19.25
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|100%
|15.15
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|+2
|0
|0
|0
|0
|-
|16.38
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|7
|1
|2
|0
|-
|16.56