Маннинен: «Ак Барс» — одна из самых непростых команд КХЛ, с ней сложно

Нападающий финского «Йокерита» Сакари Маннинен поделился ожиданиями от матча с казанским «Ак Барсом», который состоится завтра, 23 января.



«Нам нужно улучшить наши результаты перед плей-офф. «Йокерит» должен подойти к играм Кубка Гагарина в хорошем настроении и в отличной форме.



В игре с «Ак Барсом» нам будет нужно много двигаться и стараться постоянно атаковать соперника для поиска свободных зон. Нужно сыграть попроще, не выдумать ничего особенного. «Ак Барс» — одна из самых непростых команд КХЛ, с ней всегда сложно играть. В первой встрече в сезоне мы сумели хорошо с ними сыграть и увезти победу из Казани», — приводит слова Маннинена официальный сайт клуба.



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