Хартли: «Авангард» упустил шансы вернуться в игру, «Адмирал» был лучше

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями после проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (1:3).



«Для нас начало было очень непростым. Быстрые два гола пропустили и выпали немного из игры. Было несколько хороших возможностей вернуться в игру – несколько раз играли в большинстве, но не смогли реализовать свои моменты, и сегодня, таким образом, соперник был лучше, чем мы», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

«Адмирал» одолел «Авангард» на домашнем льду

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, точным броском отметился нападающий Войтех Полак. Вскоре Владимир Бутузов упрочил преимущество подопечных Сергея Светлова. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Давид Деарне и Иван Мищенко. Точку во встрече поставил бросок Александра Черникова в пустые ворота «Авангарда».