«Салават» играет в 11 нападающих в Шанхае после травмы Жаркова, Шэн вне заявки

В матче «Куньлунь Ред Стар» и уфимского «Салавата Юлаева» команде гостей пришлось играть в 11 нападающих после травмы, полученной Владимиром Жарковым. Форвард получил травму после удара клюшкой от защитника «Куньлунь Ред Стар» Виктора Бартли на 11-й минуте. Молодой форвард Павел Шэн отсутствует в заявке подопечных Николая Цулыгина.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Стартовые составы команд:
«Куньлунь Ред Стар»:
Лазушин (Сунь);
Витасек – Лаюнен, Ип – Фонтейн – Шор;
Ярвинен – Парлетт, Лунд – Мертл – Палола;
Бартли – Лофквист, Савинайнен – Сен-Пьер – Латта;
Сето – Сквайрз – Локхарт.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола );
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Гареев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Сергиенко, Жарков — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Рыбин — Кадейкин — Солодухин.