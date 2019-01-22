«Салават» играет в 11 нападающих в Шанхае после травмы Жаркова, Шэн вне заявки

В матче «Куньлунь Ред Стар» и уфимского «Салавата Юлаева» команде гостей пришлось играть в 11 нападающих после травмы, полученной Владимиром Жарковым. Форвард получил травму после удара клюшкой от защитника «Куньлунь Ред Стар» Виктора Бартли на 11-й минуте. Молодой форвард Павел Шэн отсутствует в заявке подопечных Николая Цулыгина.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Стартовые составы команд:



«Куньлунь Ред Стар»:



Лазушин (Сунь);

Витасек – Лаюнен, Ип – Фонтейн – Шор;

Ярвинен – Парлетт, Лунд – Мертл – Палола;

Бартли – Лофквист, Савинайнен – Сен-Пьер – Латта;

Сето – Сквайрз – Локхарт.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола );

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Гареев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергеев — Сергиенко, Жарков — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Рыбин — Кадейкин — Солодухин.