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Квартальнов: «Локомотив» проведёт ротацию спецбригад большинства

Квартальнов: «Локомотив» проведёт ротацию спецбригад большинства
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1).

«Была хорошая игра. Во втором периоде много играли в большинстве, произошло наложение, и получилась разница во времени у игроков. Готовимся дальше.

Сформировались ли бригады большинства? Думаю, в следующей игре мы проведём ротацию», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»

Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Осипов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Коротков и Мэт Робинсон. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели.

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