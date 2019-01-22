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Рижское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Слован»

Рижское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Слован»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию поражений, клуб из Братиславы не выигрывает на протяжении восьми матчей подряд.

Счёт во встрече был открыт на 19-й минуте, голом отметился форвард хозяев Лаурис Дарзиньш. Во втором периоде «Слован» забросил две шайбы усилиями Адама Лишки и Кайла Чипчупы, у рижан точный бросок в актив записал Мартиньш Дзиерикалс. На 44-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд — Дарзиньш оформил дубль и принёс победу хозяевам.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Дарзиньш (Редлихс М., Дзанетти) – 18:54 (5x5), 1:1 – Лишка (Буц, Шварны) – 27:48 (5x5), 2:1 – Дзиеркалс (Балинскис, Майоне) – 34:19 (5x5), 2:2 – Чипчура (Клок) – 38:52 (4x4), 3:2 – Дарзиньш (Макмиллан, Редлихс М.) – 43:36 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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