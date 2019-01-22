Рижское «Динамо» прервало серию поражений, одолев «Слован»

Рижское «Динамо» на домашней арене оказалось сильнее братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию поражений, клуб из Братиславы не выигрывает на протяжении восьми матчей подряд.



Счёт во встрече был открыт на 19-й минуте, голом отметился форвард хозяев Лаурис Дарзиньш. Во втором периоде «Слован» забросил две шайбы усилиями Адама Лишки и Кайла Чипчупы, у рижан точный бросок в актив записал Мартиньш Дзиерикалс. На 44-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд — Дарзиньш оформил дубль и принёс победу хозяевам.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19