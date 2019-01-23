Кузнецов точным броском с острого угла забросил 9-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился своей девятой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (идёт 2-й период, 5:4) форвард забросил во втором периоде на 23-й минуте, ассистентами выступили Якуб Врана и Том Уилсон.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эта шайба стала 39-м очком Кузнецова в 43 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ россиянин отметился 304 (89+215) баллами за результативность в 383 матчах.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Ранее Кузнецов закончил встречу с «Чикаго Блэкхоукс» с показателем полезности «-3». Он провёл на льду 16 минут 44 секунды, нанёс два броска, провёл два силовых приёма и выиграл 36% выбрасываний. Перед игрой с «Чикаго» россиянин был переведён в третье звено команды.