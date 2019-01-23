Источник: «Эдмонтон» отправил в отставку генерального менеджера Питера Чиарелли

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» отправил в отставку генерального менеджера Питера Чиарелли, сообщает Sportsnet. «Ойлерз» занимают 12-е место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 49 очков после 50 игр.

Чиарелли был назначен на эту должность 25 апреля 2015 года. За время его правления «нефтяники» дважды не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли (сезоны-2015/16, 2017/18). Лучшим достижением «Эдмонтона» стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17. В том сезоне «нефтяники» под руководством Тодда Маклеллана проиграли «Анахайм Дакс» (3-4).

До работы в «Эдмонтоне» Чиарелли занимал должность генерального менеджера «Бостон Брюинз». Чиарелли был уволен из «Бостона» сразу после окончания регулярного чемпионата НХЛ за то, что «медведи» не сумели пробиться в плей-офф. Под его руководством «Бостон» за последние годы один раз выигрывал «Президент Трофи», дважды играл в финале плей-офф и один раз завоевал Кубок Стэнли.