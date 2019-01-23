Кутюр — о матче с «Вашингтоном»: думал, что уже всё, расстроился, клюшку сломал

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». «Акулы» спасли игру за одну секунду до конца основного времени, а затем победили в овертайме (7:6).

«Я думал, что уже всё. Подкатился к скамейке, сменился, расстроился. Клюшку даже сломал. А потом увидел, как Кейн запихнул шайбу в ворота. То, что получилось сравнять в такой ситуации, нечто нереальное», – цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил хет-трик, который стал для чеха третьим за карьеру в НХЛ и вторым – в этом месяце. Кроме того, 25-летний нападающий стал первым игроком в истории «Шаркс», завершившим хет-трик голом в овертайме.