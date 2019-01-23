Лукоянов: сейчас «Салавату» и «импортные» уже не помогают

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о реакции форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова на свои слова про «импортных» игроков уфимской команды.

«Бурдасов, кстати, обиделся, что я тогда не сказал про него. Хотя, безусловно, он ведущий игрок. Но сейчас им и «импортные» уже не помогают. Мы их уже три раза обыграли, ничего не могут сделать. Честно говоря, мне всё равно, как воспринимают мои слова. Импортные, неимпортные. Я просто хотел сказать, что легионеры – их самое опасное звено, которое мы разбираем очень долго, и большинство у них очень хорошее. С остальной командой играть проще.

Ту фразу я сказал на эмоциях, когда мы проигрывали 1:4, а потом победили – 5:4. Поэтому я вышел и сказал, что у них «импортные» только играют. Посмотрите, они в том матче действительно всё сделали в большинстве. А про Бурдасова я не сказал, это их зацепило. Я люблю играть против «Салавата», когда с ними играешь, чувствуешь особенную поддержку болельщиков», — цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».