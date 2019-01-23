Кит Гретцки назначен временно исполняющим обязанности генменеджера «Эдмонтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» отправил в отставку генерального менеджера Питера Чиарелли. Временно исполняющим обязанности генменеджера назначен Кит Гретцки, информирует журналист Джон Шэннон.

Кит приходится младшим братом легендарному Уэйну Гретцки и последние три сезона помогал Чиарелли в «Эдмонтоне». «Ойлерз» занимают 12-е место в Западной конференции НХЛ с 49 очками в активе после 50 игр.

Чиарелли был назначен на эту должность 25 апреля 2015 года. За время его правления «нефтяники» дважды не сумели пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли (сезоны-2015/16, 2017/18). Лучшим достижением «Эдмонтона» стал выход в полуфинал Западной конференции в сезоне-2016/17. В том сезоне «нефтяники» под руководством Тодда Маклеллана проиграли «Анахайм Дакс» (3-4).