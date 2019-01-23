Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ

КХЛ опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 23 января 2019 года.

«Авангард»:
Емелин Алексей
Рямё Карри.

«Автомобилист»:
Егоршев Станислав
Кучерявенко Александр
Чесалин Евгений.

«Амур»:
Журавлёв Егор
Рассказов Кирилл
Турбин Павел
Файзуллин Данил.

«Барыс»:
Граховина Доминик.

«Витязь»:
Сапрыкин Игорь.

«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Готовец Кирилл
Костицын Андрей
Осипов Денис
Павлович Александр.

«Динамо» Р:
Скворцов Гунарс.

«Йокерит»:
Вярн Макс
Ландин Майк.

«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Николлс Джош
Редлихс Кришьянис
Сундстрём Юхан.

«Локомотив»:
Беляев Михаил
Контиола Петри
Красковский Павел.

«Северсталь»:
Корнеев Константин.

«Сибирь»:
Мнацян Самвел.

СКА:
Рукавишников Роман
Херсли Патрик.

«Слован»:
Месарош Андрей.

«Спартак»:
Кутейкин Андрей.

«Торпедо»:
Волченков Антон
Ильин Даниил.

«Трактор»:
Никитин Никита
Шинин Александр.

ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Койвисто Миика
Кулёмин Вячеслав
Тарасов Даниил.

ХК «Сочи»:
Лугин Дмитрий
Пайгин Зият
Погоришный Олег
Старков Степан
Точицкий Никита
Щитов Никита.

ЦСКА:
Нестеров Никита.

Московское «Динамо» потеряло Кулёмина как минимум до конца «регулярки»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент