КХЛ опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 23 января 2019 года.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Егоршев Станислав
Кучерявенко Александр
Чесалин Евгений.
«Амур»:
Журавлёв Егор
Рассказов Кирилл
Турбин Павел
Файзуллин Данил.
«Барыс»:
Граховина Доминик.
«Витязь»:
Сапрыкин Игорь.
«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Готовец Кирилл
Костицын Андрей
Осипов Денис
Павлович Александр.
«Динамо» Р:
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Вярн Макс
Ландин Майк.
«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Николлс Джош
Редлихс Кришьянис
Сундстрём Юхан.
«Локомотив»:
Беляев Михаил
Контиола Петри
Красковский Павел.
«Северсталь»:
Корнеев Константин.
«Сибирь»:
Мнацян Самвел.
СКА:
Рукавишников Роман
Херсли Патрик.
«Слован»:
Месарош Андрей.
«Спартак»:
Кутейкин Андрей.
«Торпедо»:
Волченков Антон
Ильин Даниил.
«Трактор»:
Никитин Никита
Шинин Александр.
ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Койвисто Миика
Кулёмин Вячеслав
Тарасов Даниил.
ХК «Сочи»:
Лугин Дмитрий
Пайгин Зият
Погоришный Олег
Старков Степан
Точицкий Никита
Щитов Никита.
ЦСКА:
Нестеров Никита.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ