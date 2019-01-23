Опубликован список травмированных игроков КХЛ

КХЛ опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 23 января 2019 года.



«Авангард»:

Емелин Алексей

Рямё Карри.



«Автомобилист»:

Егоршев Станислав

Кучерявенко Александр

Чесалин Евгений.



«Амур»:

Журавлёв Егор

Рассказов Кирилл

Турбин Павел

Файзуллин Данил.



«Барыс»:

Граховина Доминик.



«Витязь»:

Сапрыкин Игорь.



«Динамо» Мн:

Буйницкий Дмитрий

Готовец Кирилл

Костицын Андрей

Осипов Денис

Павлович Александр.



«Динамо» Р:

Скворцов Гунарс.



«Йокерит»:

Вярн Макс

Ландин Майк.



«Куньлунь Ред Стар»:

Бартулис Оскарс

Граньяни Марк-Андре

Кейн Кори

Николлс Джош

Редлихс Кришьянис

Сундстрём Юхан.



«Локомотив»:

Беляев Михаил

Контиола Петри

Красковский Павел.



«Северсталь»:

Корнеев Константин.



«Сибирь»:

Мнацян Самвел.



СКА:

Рукавишников Роман

Херсли Патрик.



«Слован»:

Месарош Андрей.



«Спартак»:

Кутейкин Андрей.



«Торпедо»:

Волченков Антон

Ильин Даниил.



«Трактор»:

Никитин Никита

Шинин Александр.



ХК «Динамо» М:

Алексеев Андрей

Афиногенов Максим

Койвисто Миика

Кулёмин Вячеслав

Тарасов Даниил.



ХК «Сочи»:

Лугин Дмитрий

Пайгин Зият

Погоришный Олег

Старков Степан

Точицкий Никита

Щитов Никита.



ЦСКА:

Нестеров Никита.

Московское «Динамо» потеряло Кулёмина как минимум до конца «регулярки»