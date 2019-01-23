Ландер: в третьем периоде начал уставать, но с коленом всё в порядке

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился эмоциями после выездного матча с «Йокеритом» (3:2). Хоккеист провёл первую игру после длительного перерыва, связанного с травмой.



«Получилась тяжёлая игра. Мы получили много удалений, но справились с большинством соперника — «Йокерит» смог реализовать лишнего только один раз. Мы давно не играли, и эта победа очень важна для команды.



Ярулллин здорово бросил от синей линии, Секач хорошо подставил клюшку, но шайба полетела мимо. Я считаю, что мне повезло с этим голом — отскок от борта пришёлся мне на клюшку. Но с точки зрения командой игры шайба очень хорошая, звено здорово сработало. Вообще, коллективно «Ак Барс» этот матч провёл здорово — даже большое количество удалений нас, наоборот, сплотило, мы стали сильнее. Это важно в концовке регулярного чемпионата, перед самым плей-офф.



Два периода провёл неплохо, но в третьем начал уставать. Думаю, это нормально для первого матча за два месяца. С коленом всё в порядке, я его не берёг, полностью доверял ноге. Ещё пару игр — и вернусь в оптимальное состояние», — цитирует игрока пресс-служба «Ак Барса».

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный? До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.