Кочетков: в КХЛ чуть выше уровень, чем на молодёжном чемпионате мира

Вратарь ХК «Сочи» Пётр Кочетков проанализировал игру команды в матче с «Нефтехимиком» (0:1).



«Чуть-чуть не повезло, Ежов здорово сыграл. Никого не в чем упрекнуть, все бились, боролись. У гостей ребята где-то самоотверженно сыграли, принимали броски на себя. Где-то чего-то не хватило в реализации. Будем работать.



Мне надо во всем добавлять. Спасибо всем за доверие: и тренерскому штабу, и руководству. Жалко, что пока не удается выиграть. Дай бог, надеюсь, всё впереди.



Даже не знаю, можно ли сравнить матчи молодёжного чемпионата мира и КХЛ. Наверное, в КХЛ чуть выше уровень. Чемпионат мира – уже история, я сейчас сосредоточен на клубной работе. Уже даже не могу ничего сказать», — цитирует Кочеткова пресс-служба «Сочи».

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