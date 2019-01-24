«Торонто» — «Вашингтон»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После второго периода канадский клуб впереди со счётом 3:2.

На 34-й минуте отличился российский защитник «Торонто» Никита Зайцев, сравнявший счёт. Ассистентами выступили Вильям Нюландер и Назем Кадри. Никита забросил первую шайбу в сезоне. В 48 матчах на его счету было шесть результативных передач.

Посмотреть видео гола Зайцева можно на официальном сайте лиги.

Также в этой встрече нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил результат лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Фёдорова по набранным очкам (1179). Капитан действующих обладателей Кубка Стэнли забросил 37-ю шайбу в сезоне, увеличив отрыв в снайперской гонке.