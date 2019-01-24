Форвард «Торонто» Кадри оформил пятый хет-трик в карьере

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Форвард канадского клуба Назем Кадри оформил пятый хет-трик в карьере. Дважды ему ассистировал Вильям Нюландер. В текущем сезоне на счету Кадри 31 очко (13+18).

Посмотреть видео голов Кадри можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды: отличились Остон Мэттьюс и Кадри – ещё два раза. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.