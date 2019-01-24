В ворота «Вашингтона» в нынешнем сезоне соперники оформили 4 хет-трика

Соперники «Вашингтон Кэпиталз» четыре раза оформляли хет-трики в ворота «столичных» в нынешнем регулярном чемпионате. Первым это сделал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон, затем отличился капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, а в предыдущем матче «трюк со шляпой» оформил чех Томаш Гертл из «Сан-Хосе». Четвёртым стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри.

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтоном» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Форвард канадского клуба Назем Кадри оформил пятый хет-трик в карьере. Дважды ему ассистировал Вильям Нюландер. В текущем сезоне на счету Кадри 31 очко (13+18).

Форвард «Торонто» Кадри оформил пятый хет-трик в карьере