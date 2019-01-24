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«Вашингтон» пропустил 30 шайб за последние пять матчей

«Вашингтон» пропустил 30 шайб за последние пять матчей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Четырежды за последние пять матчей подопечные Тодда Рирдена пропустили не менее шести шайб. На этом отрезке «Вашингтон» был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» (2:7), а также проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:8) и «Сан-Хосе Шаркс» (6:7 ОТ). За последние пять матчей «столичный» коллектив пропустил 30 шайб, а соотношение шайб на семиматчевом отрезке составляет 18:36.

«Вашингтон» проиграл семь матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» также составила семь матчей (13.01.2014 — 25.01.2014).

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