«Нэшвилл» сломил сопротивление «Вегаса», Юусе Сарос отразил 47 бросков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:2.

Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти открыл счёт на девятой минуте первого периода, однако эта шайба стала единственной для «рыцарей». Решающим отрезком в матче стал трёхминутный интервал на старте второго периода, когда успех отпраздновали Райан Джохансен и Ник Бонино. Главным героем матча стал вратарь «Предаторз» Юусе Сарос. Финский голкипер отразил 47 бросков.

В конце второго периода любопытный эпизод произошёл на пятачке перед воротами «Нэшвилла». Нападающий «рыцарей» Пьер-Эдуар Бельмар укусил защитника «хищников» Пи Кей Суббэна за палец. Арбитры не расценили действия француза как нарушение правил.