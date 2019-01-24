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«Нэшвилл» сломил сопротивление «Вегаса», Юусе Сарос отразил 47 бросков

«Нэшвилл» сломил сопротивление «Вегаса», Юусе Сарос отразил 47 бросков
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:2.

Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти открыл счёт на девятой минуте первого периода, однако эта шайба стала единственной для «рыцарей». Решающим отрезком в матче стал трёхминутный интервал на старте второго периода, когда успех отпраздновали Райан Джохансен и Ник Бонино. Главным героем матча стал вратарь «Предаторз» Юусе Сарос. Финский голкипер отразил 47 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Пасиоретти (Так, Штястны) – 08:03 (5x5), 1:1 – Джохансен – 20:52 (5x5), 1:2 – Бонино (Уотсон, Эллис) – 23:53 (5x5)

В конце второго периода любопытный эпизод произошёл на пятачке перед воротами «Нэшвилла». Нападающий «рыцарей» Пьер-Эдуар Бельмар укусил защитника «хищников» Пи Кей Суббэна за палец. Арбитры не расценили действия француза как нарушение правил.

Игрок «Вегаса» укусил Суббэна за палец
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