Гудбрансон пробежал почти 30 метров, пытаясь догнать и наказать Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:5.

В заключительном периоде дисциплинарным штрафом был наказан защитник «Ванкувера» Эрик Гудбрансон. Всё началось с жёсткого силового приёма в исполнении форварда «ураганов» Андрея Свечникова. Российский нападающий нарушил правила на канадском защитнике, толкнув его на борт.

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Арбитры зафиксировали фол, однако Гудбрансон решил самостоятельно наказать обидчика. Канадец пробежал почти 30 метров, пытаясь догнать Свечникова. Наконец догнав российского игрока, он рубанул его по рукам, за что и был наказан малым и дисциплинарным штрафами.

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