Три очка Стаала — в видеообзоре матча «Колорадо» — «Миннесота»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 2:5.



В стартовом периоде команды провели по две результативные атаки. В составе хозяев отличились Карл Сёдерберг и Тайсон Бэрри, у гостей — Эрик Стаал и Джаред Сперджен. Во втором игровом отрезке «дикари» забросили ещё две шайбы. Голы на счету Чарли Койла и оформившего дубль Стаала. Точку в матче поставил Райан Сутер, отметившийся точным броском при игре «5 на 3».

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский защитник «лавин» Никита Задоров отметился броском в створ и двумя силовыми приёмами. Он провёл на льду 25 минут и 53 секунды – первый показатель в «Колорадо». В меньшинстве Никита сыграл 5.18. Семён Варламов остался на скамейке запасных.