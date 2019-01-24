Гецлаф: я сыт по горло. Непонятно, почему «Анахайм» всё ещё в гонке за плей-офф

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал разгромное поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:5).

«Я сыт по горло и зол. Непонятно, почему мы после всего этого остаёмся в гонке за плей-офф и не можем выйти и выложиться, грамотно сыграть перед своими воротами. Мы должны играть всей пятёркой. А у нас бывает, что играет только один или два человека, а третий или четвёртый – нет. Мы не играем в полную силу как команда, чтобы быть конкурентоспособными в этой лиге.

У меня никогда в карьере не было ощущения, что мы не будем биться каждый день. Бывали неудачные серии по три-четыре матча, когда команда играла не так, как мы хотим. Но никогда раньше не было такого продолжительного периода, как сейчас», — цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ.

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»

.