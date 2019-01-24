Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду был разгромлен «Сент-Луис Блюз» — 1:5.

Хозяева открыли счёт на седьмой минуте первого периода, отличился Даниэль Спронг. Однако в дальнейшем забивали только гости. Владимир Тарасенко восстановил равновесие ещё в первом периоде. Во втором отрезке успех праздновали Зак Сэнфорд и Оскар Сундквист. В заключительной трети счёт до крупного довели Тайлер Бозак и Сэмми Блэйс. После пятой пропущенной шайбы Джон Гибсон уступил место в воротах «Анахайма» Чаду Джонсону.

Команда Рэнди Карлайла потерпела второе поражение подряд, в свою очередь «блюзмены» одержали вторую победу в трёх последних матчах.

На счету Тарасенко 32 (17+15) очка в 48 матчах регулярного чемпионата. Он продлил результативную серию до трёх игр (2+1). Также Владимир вышел на второе место по голам в составе «Сент-Луиса», сравнявшись с Дэвидом Перроном. У Райана О’Райлли 18 заброшенных шайб.