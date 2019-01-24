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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» разгромить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду был разгромлен «Сент-Луис Блюз» — 1:5.

Хозяева открыли счёт на седьмой минуте первого периода, отличился Даниэль Спронг. Однако в дальнейшем забивали только гости. Владимир Тарасенко восстановил равновесие ещё в первом периоде. Во втором отрезке успех праздновали Зак Сэнфорд и Оскар Сундквист. В заключительной трети счёт до крупного довели Тайлер Бозак и Сэмми Блэйс. После пятой пропущенной шайбы Джон Гибсон уступил место в воротах «Анахайма» Чаду Джонсону.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1:5
1:1, 0:2, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Спронг (Гецлаф, Линдхольм) – 06:44 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шенн, О'Райлли) – 10:34 (5x5), 1:2 – Сэнфорд – 22:04 (5x5), 1:3 – Сундквист (Марун, Сэнфорд) – 27:41 (5x5), 1:4 – Бозак (Шварц, Парэйко) – 48:42 (5x5), 1:5 – Блейз (Макикерн, Гуннарссон) – 49:16 (5x5)

Команда Рэнди Карлайла потерпела второе поражение подряд, в свою очередь «блюзмены» одержали вторую победу в трёх последних матчах.

На счету Тарасенко 32 (17+15) очка в 48 матчах регулярного чемпионата. Он продлил результативную серию до трёх игр (2+1). Также Владимир вышел на второе место по голам в составе «Сент-Луиса», сравнявшись с Дэвидом Перроном. У Райана О’Райлли 18 заброшенных шайб.

«Анахайм» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне
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