Житник — о рекорде Гретцки: Овечкин доказывает, что ничего нереального нет

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ.

«То, что Александр Овечкин по набранным очкам сравнялся с прежним рекордсменом Сергеем Фёдоровым, а по дополнительным показателям – матчам и голам – его обошёл, – это очень большое достижение. Оно говорит не только о масштабе таланта хоккеиста, но и о его профессионализме. Пройти по такой карьере практически без травм – это отнюдь не только везение, но и отношение к профессии, тренировочному процессу, питанию и так далее. Очевидно, что новый рекорд капитана «Вашингтона» – величайший в его биографии.



То, что сегодня в споре снайперов Овечкин ушёл в отрыв от преследователей уже на семь шайб, – ещё один показатель его уникальности. В современном хоккее, когда все игроки и команды примерно равны, такой отрыв – целая вечность.



До гениального рекорда Гретцки остаётся две с половиной сотни шайб? Раньше трудно было поверить, что рекорд Уэйна, возможно, не вечный, но Овечкин своей карьерой доказывает, что ничего нереального не бывает. И всё-таки пока не верится, что главное достижение Гретцки не устоит», — цитирует Житника Russia-Hockey.