Андриевский: «Сибири» хорошо дали по шапке, мы хотели выиграть малой кровью

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Адмирадом» (2:4).



«Если брать всю игру в целом, то я считаю, что «Адмирал» выиграл заслуженно. Понятно, что в каких-то отрезках и мы неплохо выглядели, но соперники были злее нас, и сложилось такое ощущение, что мы сегодня хотели малой кровью добиться победы. Хорошо нам сегодня по шапке дали. Не знаю, как дальше аукнется эта игра, но соперника поздравляю с победой – они выглядели сегодня лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» одолел «Сибирь», прервав победную серию соперника

Счёт на шестой минуте открыли гости: отличился нападающий Юкка Пельтола. До конца первого периода «Адмирал» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Владимира Бутузова и Войтеха Полака. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество усилиями Кирилла Дьякова и Бутузова, оформившего дубль. На 55-й минуте Николай Демидов сократил отставание «Сибири», установив окончательный счёт.