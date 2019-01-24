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Андриевский: «Сибири» хорошо дали по шапке, мы хотели выиграть малой кровью

Андриевский: «Сибири» хорошо дали по шапке, мы хотели выиграть малой кровью
Хоккей / КХЛ

Главный тренер новосибирской «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Адмирадом» (2:4).

«Если брать всю игру в целом, то я считаю, что «Адмирал» выиграл заслуженно. Понятно, что в каких-то отрезках и мы неплохо выглядели, но соперники были злее нас, и сложилось такое ощущение, что мы сегодня хотели малой кровью добиться победы. Хорошо нам сегодня по шапке дали. Не знаю, как дальше аукнется эта игра, но соперника поздравляю с победой – они выглядели сегодня лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

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Счёт на шестой минуте открыли гости: отличился нападающий Юкка Пельтола. До конца первого периода «Адмирал» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Владимира Бутузова и Войтеха Полака. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество усилиями Кирилла Дьякова и Бутузова, оформившего дубль. На 55-й минуте Николай Демидов сократил отставание «Сибири», установив окончательный счёт.

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