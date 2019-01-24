Хартли: Налимов сегодня стал определяющим игроком «Авангарда»

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:0).



«Хорошая выездная победа. Мы забили ранний первый гол. И даже несмотря на то, что потом мы реализовали два большинства и повели в счёте 3:0, я должен сказать, что Налимов сегодня стал определяющим игроком в матче. В конце первого периода он не позволил «Амуру» забить, сделал несколько отличных сейвов. Забей «Амур», игра могла пойти по-другому, но этого не случилось. Во втором и третьем периодах мы действовали довольно умно», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Амур» проиграл «Авангарду», у Налимова — «сухарь»

В первом периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы, авторами точных бросков стали Илья Михеев и Максим Чудинов. На 36-й минуте голом отметился защитник Евгений Медведев, упрочивший преимущество «ястребов». Больше голов в матче забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Иван Налимов, отразивший 30 бросков.