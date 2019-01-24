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Гол Умарка принёс «Салавату» победу над «Куньлунем»

Гол Умарка принёс «Салавату» победу над «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 1:2. Для китайского коллектива поражение стало пятым подряд в чемпионате.

Счёт был открыл на 11-й минуте встречи, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Максим Майоров. На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Ондржея Витасека. На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперёд, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку, принёсшему победу «Салавату».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Майоров (Хохряков) – 10:10 (5x5), 1:1 – Витасек (Савинайнен, Латта) – 22:13 (5x5), 1:2 – Умарк (Рыбин, Хартикайнен) – 55:13 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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