Гол Умарка принёс «Салавату» победу над «Куньлунем»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 1:2. Для китайского коллектива поражение стало пятым подряд в чемпионате.



Счёт был открыл на 11-й минуте встречи, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Максим Майоров. На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Ондржея Витасека. На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперёд, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку, принёсшему победу «Салавату».

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Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19