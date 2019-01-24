Фёдоров — об Овечкине: хоккеист радуется личным достижениям до полуночи

Легендарный в прошлом нападающий Сергей Фёдоров прокомментировал достижение Александра Овечкина, догнавшего его по набранным очкам в НХЛ (1179 очков).



«Я знаю, ощущение установления каких-то рекордов живёт с ними до 12 ночи. После полуночи начинается новый день, новая работа, новые задачи. Не подвести партнёров, играть на победу и всё прочее, что является нашей профессией. Лишь некоторые относятся к этому по-другому.



Для всех игроков НХЛ личная статистка всегда важна. Просто надо понять момент, когда можно уделить ей внимание. Чтобы в случае хорошей статистики она тебя не сбила с толку и ты бы продолжал так же хорошо играть и много забивать. А если она не очень хорошая, то наоборот — взбодрила бы тебя, и ты бы начал делать какие-то выводы и смог прибавить. Но вот персонально, конкретно не могу назвать кого-то, прямо-таки зацикленного на этом. По игре иной раз бывает, что кто-нибудь скажет: „Почему он мне не отдал пас, почему сам бросил? Я был в более выгодной позиции“. Такие эпизоды случались, но это единичные случаи», — цитирует Фёдорова «Р-Спорт».

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома 34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой Кубки не выигрывают.