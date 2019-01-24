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Кучеров — фаворит «Харт Трофи» по версии Ассоциации журналистов

Кучеров — фаворит «Харт Трофи» по версии Ассоциации журналистов
Хоккей / НХЛ

Ассоциация хоккейных журналистов назвала свою версию лидеров в голосовании на основные индивидуальные награды по итогам первой половины текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Напомним, данная ассоциация вручает «Харт» и ещё несколько наград по итогам сезона.

«Харт Трофи»:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
2. Джонни Годро («Калгари»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

«Норрис Трофи»:

1. Марк Джиордано («Калгари»)
2. Морган Райлли («Торонто»)
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)

«Селке Трофи»:

1. Патрис Бержерон («Бостон»)
2. Александр Барков («Флорида»)
3. Марк Стоун («Оттава»)

«Колдер Трофи»:

1. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
2. Расмус Далин («Баффало»)
3. Миро Хейсканен («Даллас»)

«Везина Трофи»:

1. Джон Гибсон («Анахайм»)
2. Марк-Андре Флёри («Вегас»)
3. Фредрик Андерсен («Торонто»)

«Джек Адамс Трофи»

1. Барри Тротц («Айлендерс»)
2. Билл Питерс («Калгари»)
3. Джон Купер («Тампа-Бэй»).

Кейн лидирует в НХЛ по набранным очкам в 2019 году, Кучеров – шестой
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