Кучеров — фаворит «Харт Трофи» по версии Ассоциации журналистов

Ассоциация хоккейных журналистов назвала свою версию лидеров в голосовании на основные индивидуальные награды по итогам первой половины текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Напомним, данная ассоциация вручает «Харт» и ещё несколько наград по итогам сезона.



«Харт Трофи»:



1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

2. Джонни Годро («Калгари»)

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).



«Норрис Трофи»:



1. Марк Джиордано («Калгари»)

2. Морган Райлли («Торонто»)

3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)



«Селке Трофи»:



1. Патрис Бержерон («Бостон»)

2. Александр Барков («Флорида»)

3. Марк Стоун («Оттава»)



«Колдер Трофи»:



1. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

2. Расмус Далин («Баффало»)

3. Миро Хейсканен («Даллас»)



«Везина Трофи»:



1. Джон Гибсон («Анахайм»)

2. Марк-Андре Флёри («Вегас»)

3. Фредрик Андерсен («Торонто»)



«Джек Адамс Трофи»



1. Барри Тротц («Айлендерс»)

2. Билл Питерс («Калгари»)

3. Джон Купер («Тампа-Бэй»).

Кейн лидирует в НХЛ по набранным очкам в 2019 году, Кучеров – шестой