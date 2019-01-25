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Калинин: «Спартак» максимально настроен на «Динамо», хотим продлить серию

Калинин: «Спартак» максимально настроен на «Динамо», хотим продлить серию
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 25 января, начало встречи — в 19:30 мск. Матч пройдёт на новой арене бело-голубых в Петровском парке.

«Это дерби, на которое обе команды всегда максимально настраиваются. Что касается победной серии, то считаю, нам где-то больше везло, поэтому забивали больше, чем «Динамо». Естественно, мы хотим продлить эту серию — будем выходить на игру биться и выкладываться на сто процентов. Это дерби, здесь лишних слов не надо», — приводят слова Калинина «Известия».

К предстоящей встрече «Спартак» подходит c шестиматчевой победной серией в матчах с «Динамо». В последний раз бело-голубые обыгрывали принципиального соперника 20 декабря 2016 года.

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