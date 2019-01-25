Ховард: у Дацюка не будет проблем в НХЛ, ведь он же волшебник

Вратарь «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард прокомментировал сообщения о возможном возвращении нападающего Павла Дацюка.

«Было бы просто замечательно. Я скучаю по Павлу, не говорил с ним около месяца. Он очень хороший друг. Если вернётся, я встречу его с распростёртыми объятиями. Акклиматизация к игре в НХЛ? С этим у него не будет никаких проблем, ведь он же волшебник», — цитирует Ховарда официальный сайт НХЛ.

В июле Дацюку исполнится 41 год. Летом 2016 года он покинул «Ред Уингз», не доиграв один сезон по действующему контракту, а «красные крылья» обменяли права на Дацюка в «Аризону Койотс», чтобы освободить место под потолком зарплат. Права на Дацюка сохранятся у «койотов» до 1 июля 2019 года, когда Павел станет неограниченно свободным агентом.