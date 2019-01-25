Фетисов и Колобков обсудили проведение хоккейных матчей на Северном полюсе

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеславом Фетисовым, сообщается на официальном сайте министерства спорта.

«Мы сегодня поговорили о том, как не дискриминировать спортсменов по географическому принципу, детей по социальному признаку. Это тоже одна из задач государства, которая требует срочного решения. Специальная Олимпиада — это то, что может сегодня позиционировать Россию как одно из самых гуманных государств в мире. Обсуждали хоккей на Северном полюсе.

Павел Анатольевич — профессиональный человек, государственник, который понимает, что сегодня спорт — это не только голы, очки, секунды, это формирование здорового образа жизни, профилактика всем вызовам улицы (наркотикам, алкоголю, табаку), возможность вернуть детей из виртуального мира. Будем совместно с минспортом двигаться вперёд», — сказал Фетисов.