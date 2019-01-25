Ахо: контракт Терявяйнена ничего не меняет в моих переговорах с «Каролиной»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо заявил, что не собирается ориентироваться на новый контракт Теуво Терявяйнена в переговорах с клубом.



«На данный момент никаких новостей по контракту нет. Соглашение Терявяйнена? Это ничего не меняет в моих переговорах. Конечно, я надеюсь остаться в «Харрикейнз» надолго. Но не думаю, что одна сделка может как-то повлиять на моё отношение к данному вопросу.



Теуво — отличный хоккеист. Я очень рад за него. Он заслужил этот контракт. Это хороший вариант и для него, и для «Каролины», — цитирует Ахо официальный сайт НХЛ.

24-летний Терявяйнен поставил подпись под контрактом сроком на пять лет и общую сумму $ 27 млн. Средняя годовая зарплата составит $ 5,4 млн. Теуво выступает за «Каролину» третий сезон, ранее он защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», откуда его обменяли.