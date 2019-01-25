Кучеров: не ставлю перед собой цели побить рекорд Могильного

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о значимости приглашения на Матч звёзд НХЛ и оценил собственную игру в нынешнем сезоне.



«Почётно находиться здесь среди лучших игроков. Если ты попал на Матч звёзд — это о чём-то говорит. Это значит, что делаешь правильные вещи, набираешь очки и люди о тебе говорят. Для меня это очень почётно. Всегда мечтал присутствовать на таком мероприятии, где можно пообщаться с лучшими игроками. Очень рад.



Очки есть очки, но есть такие матчи, после которых понимаешь, что мог сыграть лучше. Хочется вернуть моменты, в которых сыграл не так, как должен был. Всегда хочется большего. Команда находится на первом месте, но всё равно есть игры, где мы действовали не лучшим образом. Временами побеждаем только за счёт того, что здорово играет Василевский.



Что касается рекорда по очкам среди российских игроков за сезон, то я не ставлю перед собой цели победить достижение Могильного. Нужно в каждом матче выкладываться по полной программе, держать высокую планку, и тогда всё будет. Сейчас важнее всего выиграть Кубок Стэнли. Мы пытались сделать это на протяжении трёх лет, но всякий раз чего-то не хватало», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров — фаворит «Харт Трофи» по версии Ассоциации журналистов