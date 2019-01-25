«Динамо» обыграло «Спартак», прервав серию из шести поражений в очных матчах

Московское «Динамо» встречалось со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Владимира Крикунова.



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Первый период оказался безголевым, а в концовке второго игрового отрезка Микс Индрашис порадовал болельщиков бело-голубых. В третьей двадцатиминутке Игорь Макаров укрепил преимущество хозяев, реализовав численный перевес. На 58-й минуте Артём Фёдоров отыграл один гол, но в концовке Вадим Шипачёв отправил шайбу в пустые ворота.



«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с декабря 2016 года, до этого красно-белые одержали шесть побед подряд. 28 января бело-голубые встретятся с рижским «Динамо», «Спартак» встретится с латвийской командой 31 января.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.