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«Динамо» обыграло «Спартак», прервав серию из шести поражений в очных матчах

«Динамо» обыграло «Спартак», прервав серию из шести поражений в очных матчах
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречалось со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

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Первый период оказался безголевым, а в концовке второго игрового отрезка Микс Индрашис порадовал болельщиков бело-голубых. В третьей двадцатиминутке Игорь Макаров укрепил преимущество хозяев, реализовав численный перевес. На 58-й минуте Артём Фёдоров отыграл один гол, но в концовке Вадим Шипачёв отправил шайбу в пустые ворота.

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с декабря 2016 года, до этого красно-белые одержали шесть побед подряд. 28 января бело-голубые встретятся с рижским «Динамо», «Спартак» встретится с латвийской командой 31 января.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Спартак
Москва
1:0 – Индрашис (Шипачёв) – 35:57 (5x5), 2:0 – Макаров (Игумнов, Брюквин) – 45:06 (5x4), 2:1 – Фёдоров (Даугавиньш) – 57:17 (6x5), 3:1 – Шипачёв – 59:59 (en)
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