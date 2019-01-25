«Торпедо» уступило «Йокериту», потерпев 4-е поражение в пяти последних матчах

«Йокерит» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



Гости открыли счёт на 6-й минуте стараниями Энди Мили, но «шуты» сумели не только восстановить паритет, но и вышли вперёд ещё в ходе первой двадцатиминутки. Сначала результативным броском отметился Сакари Маннинен, а затем ворота соперника поразил Карл Столлери. В третьем периоде преимущество хозяев укрепили Стив Мозес и Алекс Грант, а на последних минутах Михаил Варнаков отыграл одну шайбу.



«Йокерит» прервал серию из двух поражений, «Торпедо» потерпело 4-е поражение в последних пяти матчах. 29 января «Йокерит» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» 27-го числа проведёт гостевой матч с «Нефтехимиком».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.