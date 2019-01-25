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«Торпедо» уступило «Йокериту», потерпев 4-е поражение в пяти последних матчах

«Торпедо» уступило «Йокериту», потерпев 4-е поражение в пяти последних матчах
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт на 6-й минуте стараниями Энди Мили, но «шуты» сумели не только восстановить паритет, но и вышли вперёд ещё в ходе первой двадцатиминутки. Сначала результативным броском отметился Сакари Маннинен, а затем ворота соперника поразил Карл Столлери. В третьем периоде преимущество хозяев укрепили Стив Мозес и Алекс Грант, а на последних минутах Михаил Варнаков отыграл одну шайбу.

«Йокерит» прервал серию из двух поражений, «Торпедо» потерпело 4-е поражение в последних пяти матчах. 29 января «Йокерит» встретится на выезде с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» 27-го числа проведёт гостевой матч с «Нефтехимиком».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Мили (Варнаков) – 05:34 (5x5), 1:1 – Маннинен (Мозес) – 13:08 (5x5), 2:1 – Столлери (О'Нилл) – 14:37 (5x5), 3:1 – Мозес (Йенсен, Йенсен) – 45:38 (5x5), 4:1 – Норман (Грант, О'Нилл) – 53:28 (5x4), 4:2 – Варнаков (Макаренко) – 59:15 (5x5)
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