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Крикунов — о тройке Шипачёва: это первое звено, с них и спрос особый

Крикунов — о тройке Шипачёва: это первое звено, с них и спрос особый
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча со «Спартаком» (3:1) поделился мнением о тройке Вадима Шипачёва.

«Почему я постоянно выпускаю Шипачёва на ключевое вбрасывание? Это первое звено, с них и спрос особый. В каждой команде есть такие звенья, которые в тяжёлую минуту должны сыграть надёжно.

Подготовка в сборной, конечно, не самая лучшая. Ребята, которые приезжают из сборной, пару игр нормально действуют, а потом идёт провал. Будем стараться готовить их немного по-другому», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» обыграло «Спартак» впервые с декабря 2016 года, до этого красно-белые одержали шесть побед подряд. 28 января бело-голубые встретятся с рижским «Динамо», «Спартак» встретится с латвийской командой 31 январ

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