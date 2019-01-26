Буре: нравится подход штаба сборной, доверяющего молодежи

Известный в прошлом форвард Павел Буре оценил состав сборной России на Шведские хоккейные игры.



«Мне нравится подход штаба сборной, который варьирует состав, проверяя кандидатов перед чемпионатом мира. Радует появление людей, которые вернулись в сборную после перерыва, таких как Шипачёв или Миронов. Штаб сборной показывает, что шанс попасть на чемпионат мира есть у каждого, прошлые заслуги или неудачи не имеют значения, важно только то, как игрок выглядит на льду здесь и сейчас.



Но особенно радует появление молодёжи, ребят, которые выступали на молодёжном чемпионате мира. Сразу после его завершения я обращал внимание на то, что в клубах мало доверяют молодым. Надеюсь, ситуация меняется и сборная показывает пример, давая шанс ребятам и готовя их к более серьёзным вызовам», — сказал Буре «Чемпионату».

Уже не сборная СКА и ЦСКА. На Евротуре дадут шанс Шипачёву и молодёжи На Евротур позвали Бурдасова, Шипачёва и трёх призёров МЧМ-2019.