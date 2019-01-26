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«Слован» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:50 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 26 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 26 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 26 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию четырёх из этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 26 января:

17:00. «Ак Барс» — «Трактор»
17:00. ЦСКА — «Барыс»
17:00. СКА — «Динамо» Р
19:00. «Слован» — «Динамо» Мн.

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