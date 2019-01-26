Светлов — о травме Захарчука: врачи колдуют, будем ждать его через 7—10 дней

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о матче с «Сибирью» (3:5).



«Двоякая игра. Неплохо играли, скорости были хорошие, ошибки тоже были. Но таков хоккей. Кто лучше реализует чужие ошибки, тот и побеждает. Ребята бились до конца. Игра получилась зрелищной, много голов. Жаль, проиграли.



Красоткин, вышедший на замену, вошёл в фазу игры и сыграл неплохо. Серьёзность травмы Захарчука? Сейчас точно не скажу, но врачи уже колдуют, есть определённые нюансы. Думаю, будем ждать его через неделю-десять дней. Предстоит восстановительный процесс.



Вихарев и Глазачев тренируются, Глазачев — после болезни. Что касается отсутствия Феоктистова, то это ротация, решили дать ему отдохнуть. Надеюсь, в ближайшее время эти ребята будут в составе», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Сибирь» переиграла «Адмирал», одержав 5-ю победу в последних шести матчах