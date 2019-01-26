Хартли: мне понравилась интенсивность, с которой «Авангард» провёл весь матч

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после выездного матча с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).



«Мне понравилась интенсивность, с которой «Авангард» провёл все три периода. Мы знали, что с новым тренером соперник будет играть гораздо более агрессивно, и наши предположения оказались верными. Наша команда хорошо начала, и большинство сегодня сыграло отлично.



Правда, формально нам записали только один гол в большинстве, но я считаю, что мы забили три, потому что в двух других случаях это произошло через секунды после появления оштрафованных игроков на льду. В целом это была хорошая командная игра, мне понравились дисциплина и интенсивность в исполнении «Авангарда», — приводит слова Хартли официальный сайт «Куньлуня».

«Куньлунь» проиграл «Авангарду» и потерпел шестое поражение подряд