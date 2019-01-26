«Ак Барс» — «Трактор»: Данис Зарипов снова не попал в состав хозяев

«Ак Барс» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра состоится сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нападающий казанской команды Данис Зарипов пропускает вторую игру подряд после паузы на Матч звёзд.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;

Яруллин — Марков, Глухов — Основин — Галиев;

Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Попов — Потапов;

Ткачёв — Малыхин — Клинкхаммер.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;

Петров — Карпухин, Бергрстём — Стоу — Томас;

Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Дугин.