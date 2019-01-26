Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Слован» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Ак Барс» — «Трактор»: Данис Зарипов снова не попал в состав хозяев

«Ак Барс» — «Трактор»: Данис Зарипов снова не попал в состав хозяев
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра состоится сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нападающий казанской команды Данис Зарипов пропускает вторую игру подряд после паузы на Матч звёзд.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Шарыченков);
Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Марков, Глухов — Основин — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Попов — Потапов;
Ткачёв — Малыхин — Клинкхаммер.

«Трактор»:

Демченко (Судницин);
Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;
Петров — Карпухин, Бергрстём — Стоу — Томас;
Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Дугин.

Тренер «Ак Барса»: матч с «Трактором» проведём без изменений в составе
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент