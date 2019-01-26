«Ак Барс» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Игра состоится сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нападающий казанской команды Данис Зарипов пропускает вторую игру подряд после паузы на Матч звёзд.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Постма — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Марков, Глухов — Основин — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Попов — Потапов;
Ткачёв — Малыхин — Клинкхаммер.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;
Петров — Карпухин, Бергрстём — Стоу — Томас;
Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Дугин.
«Ак Барс» — «Трактор»: Данис Зарипов снова не попал в состав хозяев