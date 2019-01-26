Дубль Кристиана Томаса помог «Трактору» обыграть «Ак Барс»

«Ак Барс» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



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Челябинский клуб открыл счёт на 10-й минуте, после того как результативным броском отметился Кристиан Томас. В третьем периоде форвард оформил дубль, реализовав численный перевес. На 56-й минуте Джастин Азеведу сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.



«Трактор» прервал серию из двух поражений, казанский клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. 29 января «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а «Трактор» на следующий день сыграет в Челябинске с «Витязем».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.