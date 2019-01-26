Воробьёв: у Кныжова интересный потенциал, парень развивается

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (7:1).



«Многое получалось, много голов на разный вкус и цвет. Хорошая победа, продолжаем работать и готовиться к выездной серии.

Атмосфера хорошая, я сам ещё играл на этой площадке. Интересно, что площадка чуть меньше, борьба плотная.



Кныжова сейчас поздравил с дебютом за первую команду. Парень развивается, мы за ним следили. Он был у нас в лагере развития, у него интересный потенциал, катание, техника. Мы его вели и продолжаем вести. Подколзину давали игровое время», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерский клуб одержал четвёртую победу подряд, а рижане прервали серию из двух побед. Обыграв латвийскую команду, СКА вышел на первое место не только в Западной конференции, но и во всей лиге.