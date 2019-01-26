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Кныжов — о пропущенном голе: первую смену в КХЛ запомнил, долго будет в голове

Кныжов — о пропущенном голе: первую смену в КХЛ запомнил, долго будет в голове
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Николай Кныжов подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (7:1).

«Было небольшое волнение, особенно в первые смены. Со второй половины матча включился в игру, начало что-то получаться. Партнёры тоже поддержали, а самое главное, что команда выиграла.

Площадка в «Юбилейном» поменьше, но ничего страшного. Фанаты пришли, здорово поддержали, приятная атмосфера. Болельщики с плакатом «Коля» — это наши болельщики из «СКА-Нева».

Первая смена запомнилась, ещё долго будет в голове. Постарался как можно скорее о ней забыть и включиться обратно в игру, это получилось. На лавке не прилетело, все только поддержали. Так бывает, это невезение, что шайба отскочила динамовцам.

В КХЛ по сравнению с ВХЛ игра чуть быстрее, нужно быстрее принимать решения. Ребята более техничные. Уровень повыше, но нужно привыкать», — передаёт слова Кныжова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео гола рижского «Динамо» можно на официальном сайте КХЛ.

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