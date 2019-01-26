Кныжов — о пропущенном голе: первую смену в КХЛ запомнил, долго будет в голове

Защитник СКА Николай Кныжов подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (7:1).



«Было небольшое волнение, особенно в первые смены. Со второй половины матча включился в игру, начало что-то получаться. Партнёры тоже поддержали, а самое главное, что команда выиграла.



Площадка в «Юбилейном» поменьше, но ничего страшного. Фанаты пришли, здорово поддержали, приятная атмосфера. Болельщики с плакатом «Коля» — это наши болельщики из «СКА-Нева».



Первая смена запомнилась, ещё долго будет в голове. Постарался как можно скорее о ней забыть и включиться обратно в игру, это получилось. На лавке не прилетело, все только поддержали. Так бывает, это невезение, что шайба отскочила динамовцам.



В КХЛ по сравнению с ВХЛ игра чуть быстрее, нужно быстрее принимать решения. Ребята более техничные. Уровень повыше, но нужно привыкать», — передаёт слова Кныжова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео гола рижского «Динамо» можно на официальном сайте КХЛ.