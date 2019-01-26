Тертышный: игроки «Трактора» получили удовольствие от матча в Казани

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный поделился мнением об игре с «Ак Барсом» (2:1).



«Тяжёлая была игра. Во-первых, хотел бы поздравить ребят с победой. Если говорить по игре, то было много правильных действий, правильной работы. Это у нас не получалось в последних играх. Отсюда и результат. Хорошо работали и в атаке, и в обороне, принимали правильные решения. Поэтому ребята, наверное, получили удовольствие от игры сегодня», — приводит слова Тертышного официальный сайт «Ак Барса».



«Трактор» прервал серию из двух поражений, казанский клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. 29 января «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а «Трактор» на следующий день сыграет в Челябинске с «Витязем».

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