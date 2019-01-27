Бойд: при Доусе у «Барыса» не было такого баланса в игре, как сейчас

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд сравнил уровень астанинского клуба в нынешнем сезоне и два года назад.

«Легко ли удалось адаптироваться после осеннего возвращения в «Барыс»? На самом деле не всегда легко вернуться и снова адаптироваться. После моего ухода в «Динамо» в «Барысе» появился новый тренер, новые игроки. Но мне повезло, что в Астане меня все знают и прекрасно приняли. Я могу быть только счастлив тому, как проходит адаптация.

Хочу сказать, что в мой последний сезон перед уходом в «Динамо», когда в «Барысе» ещё играл Найджел Доус, у нас не было такого баланса в игре. Несмотря на то, что Доус — прекрасный хоккеист. У нас было два атакующих звена, которые могли забивать и давать результат. Сейчас в «Барысе» прекрасный баланс — все четыре тройки очень хорошо атакуют, у нас прекрасные защитники, а также молодёжь, которая развивается. В команде замечательный микст», — приводят слова Бойда «Известия».